В Волгограде сносят аварийную пятиэтажку, которой 70 лет

Пока подрядчик выполнил половину работ по сносу дома. Фото: мэрия.

Подрядчик приступил к сносу пятиэтажного дома на улице Удмуртская, 11 в Красноармейском районе Волгограда. Здание, которое возвели еще в 1961 году, пришло в ветхое состояние. Специальная комиссия признала его аварийным. Жильцов расселили. Рабочие сначала демонтировали коммуникации, затем уже начали разрушать стены. Сейчас бригада со спецтехникой выполнила около 50 процентов работ по сносу. Предстоит еще полностью разобрать фундамент и полностью освободить территорию. Больше двух тысяч тонн строительных отходов вывезут на специальную площадку и утилизируют.

Как рассказали сайту Volgograd.kp.ru в мэрии, в этом году снесли один дом, сейчас готовят документы и проходят конкурсные процедуры еще по 10 аварийным домам.

Всем жильцам предоставили выбор: либо новое жилье, либо компенсация за свои помещения.