Центр Волгограда перекроют на три дня из-за празднования Дня города

Центральные улицы города освободят для пешеходов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующие выходные Волгоград отметит День города, многие мероприятия начнутся еще в пятницу, 9 сентября. Программа интересная, насыщенная, поэтому в центре города ожидается очень большое скопление людей. Для их безопасности основные улицы в центре станут пешеходными. По Нулевой Продольной, улицам Чуйкова и Советской нельзя будет проехать, запретят и парковку. Все оставленные на дорогах машины эвакуируют.

По словам председателя комитета координации массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами мэрии Андрея Шумилина, сейчас подробная схема перекрытия дорог 9, 10, 11 сентября согласовывается с полицией. Но уже точно известно, что Нулевую Продольную закроют в границах от Краснознаменской до 7-й Гвардейской в пятницу, 9 сентября, в 13.00 и до конца воскресенья. В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября пешеходный режим введут на улицах Чуйкова и Советской.

Найти место для парковки в праздничные дни в центре города будет большой проблемой, поэтому городские власти советуют оставить машины дома и добираться на общественном транспорте, работу которого усилят и продлят, пока не доставят домой всех горожан.