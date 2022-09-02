Жителей Волжского на 4 дня оставят без горячей воды

Волжан на несколько дней оставят без горячей воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Целый город Волгоградской области на 4 дня останется без горячей воды. Ее отключат в Волжском. Горячее водоснабжение будет отсутствовать из-за проведения гидравлические испытания тепловых сетей с 12:00 6 сентября до 17:00 9 сентября. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

Коммунальщики проверят готовность магистральных и распределительных сетей под давлением, которые превысит рабочее. Это необходимо после ремонтных работ перед началом отопительного сезона.

- Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания испытаний, устранения выявленных повреждений, проведения всех необходимых работ со стороны управляющих компаний. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефону 55-05-41, - отметили в мэрии.