Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 12:35

В Волгограде пройдет крестный ход и концерт в день памяти Александра Невского

Также намечены молебны и бдения с митрополитом
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Крестный ход пройдет вокруг собора.

Крестный ход пройдет вокруг собора.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

12 сентября православные отмечают день памяти святого великого князя Александра Невского. В этот же день волгоградские верующие будут праздновать день Всех святых в земле Волгоградской просиявших. Его ввели 4 года назад. На этот раз все мероприятия намечены в кафедральном соборе Александра Невского. Богослужения будут проводить митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, архиеереи и духовенство.

11 сентября

15-40 – исповедь, 16-00 – малая вечерня, 17-00 всенощное бдение

12 сентября

8-30 – водосвятный молебен. 9-00 - исповедь. 10-00 - божественная литургия, крестный ход вокруг собора, 13-00 концерт в Александровском саду.