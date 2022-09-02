3 и 4 сентября в Волгоградской области будет 23 градуса тепла

В Волгограде на выходных будет комфортная погода. Фото: Антон ПИКУС

Ближайшие выходные в Волгоградской области будут прохладными. Синоптики обещают 3 и 4 сентября комфортную температуру +18...+23 градуса. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

В субботу волгоградцев ждут небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный и в отдельных районах довольно крепкий – порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью будет +14 градусов, а при прояснении всего +3...+8. Днем в среднем ожидается 23 градуса тепла, в южной части области – до +28.

В воскресенье станет прохладнее. Стоит учесть, что северо-восточный ветер будет сильным и опасным. При порывах до 20 метров лучше обходить шаткие конструкции и старые деревья. Ночью ожидается +10...+15º, днем +13...+18º, местами до +23 градусов. Синоптики обращают внимание, что в Волгограде в эти выходные будет на несколько градусов прохладнее.