Под Волгоградом мужчина до смерти забил знакомую кулаками

Мужчина под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Калачевского района Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 55-летней жительницы поселка Ильевка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, 29 августа женщина погибла после жестокого избиения. Это случилось в одном из частных домов на улице Донской.

50-летний подозреваемый признался, что в тот день он вместе с знакомой устроил застолье. Общение закончилось скандалом и рукоприкладством.

- Подозреваемый нанес женщине множественные удары кулаками по лицу и голове. Травмы оказались для смертельными, она скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в следкоме.

Мужчину взяли под стражу, на него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Расследование продолжается.