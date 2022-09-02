В Волгограде руководителя жилинспекции оштрафовали за бездействие

Суд назначил штраф в 12 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде оштрафовали руководителя жилищной инспекции аппарата главы города. Прокуратура установила факт его бездействия. В надзорное ведомство Кировского района поступило заявление о согласовании внеплановой проверки в отношении управляющей компании. В домах, которые находятся в управлении у организации, в ненадлежащем состоянии были балконные плиты и кровля.

- Учитывая угрозу жизни и здоровья граждан, прокурор согласовал проверочное мероприятие в установленный законом срок. Однако сотрудники жилищной инспекции от проверки фактически уклонились под надуманным предлогом, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На руководителя жилищной инспекции Волгограда возбудили административное производство. Мировым судьей судебного участка №75 назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей. Сорванная проверка управляющей компании все-таки состоялась, принимаются меры для приведения состояния домов в порядок.