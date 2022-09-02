В августе через экопункт регоператора «Вторматик» волгоградцы сдали на переработку почти 2 тонны вторсырья

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Макулатура и пластик по-прежнему самые популярные виды вторичного сырья, которые волгоградцы приносят сдавать за вознаграждение в экопункт «Вторматик», отрытый региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград». За август жители областного центра сдали более 1,6 тонны бумаги и картона и около 250 кг пластика – ПЭТ-бутылок и ПНД-флаконов из-под бытовой химии. За прошедший месяц «Вторматик» посетило почти 600 экологически ответственных человек. По отзывам экопункт привлекает их удобством расположения с возможностью подъехать как на общественном, так и на личном транспорте, а также цивилизованными и комфортными условиями приема и графиком работы.

Напомним, что экопункт «Вторматик» работает без выходных с 08:00 до 20:00 по адресу: г. Волгоград, ул. Елецкая 21 (парковочная площадка ТЦ «Парус»). За вознаграждение здесь можно сдать пластик ПЭТ-1 и ПЭТ-2, фасовочную и стрейч пленку, макулатуру, ПНД канистры и флаконы. Кстати, недавно во «Вторматике» увеличились расценки на вторсырье. Так за 10 килограмм ПЭТ-бутылки вам заплатят 100 рублей, за 10 килограмм макулатуры - 55 рублей.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Простые правила приема, подробный перечень вторсырья, актуальные цены и другая полезная информация указаны на сайте vtormatik.ru. Новости о работе экопункта «Вторматик» можно найти в телеграм-канале: t.me/vtormatik, а дополнительную информацию уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7937-725-1034.

Компания «Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее присоединяться к раздельному сбору отходов и давать им вторую жизнь. В зависимости от типа бумагу и пластик можно перерабатывать до 10 раз. Вторичная переработка работает на получение полезных продуктов, сокращение числа свалок, экономию природных ресурсов и уменьшение уровня загрязнения планеты в целом.

Кроме того, необходимо соблюдать простые правила сортировки отходов по двухконтейнерной системе там, где она уже внедрена: складывать «сухие» отходы в контейнеры синего цвета (стекло, пластик, макулатуру, алюминий, жесть и др.), а пищевые (кухонные) отходы в зеленые контейнеры. В настоящее время такие контейнеры установлены во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. До 2024 года двухконтейнерная система будет внедрена на всей территории Волгоградской области.