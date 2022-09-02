В Волгограде 17-летний подросток идет под суд за попытку убийства друга

Волгоградские следователи передали дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский райсуд Волгограда рассмотрит материалы уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Школьника обвиняют в тяжком преступлении – попытке убийства 18-летнего друга. Напомним, 18 июля компания молодых людей отдыхала в бане на улице Кабардинской.

- В какой-то момент между подростками возник словесный конфликт, переросший в драку, «уладить» которую подозреваемый решил, используя нож, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Затем подсудимый сбежал и спрятал оружие. По его задержали, пришлось во всем сознаться. У потерпевшего диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки, а это тяжкий вред здоровью.