В Урюпинске 1 сентября собака напала на ребенка

Собака укусила ребенка за голень. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Совсем не праздничным получилось 1 сентября для 11-летней школьницы из Урюпинска. Девочка возвращалась домой, когда на нее из соседнего двора выскочила собака. Хозяйка забыла закрыть калитку дома на замок и злое животное смогло выбраться на улицу. Он схватил ребенка за голени, медики насчитали несколько укусов. Последствия могли бы быть серьезней, но на помощь девочке пришла проходившая мимо женщина. Она прогнала собаку прочь.

Мать ребенка написала заявление полицию. Теперь полицейские проводят проверку. Все зависит от заключения медиков. Если вред здоровью признают тяжким, владелице грозит уголовная ответственность и даже реальный срок. Если же нет, то женщине предстоит заплатить штраф, компенсацию вреда здоровью и моральный вред, если последнего захотят родители пострадавшей девочки.