Волгоградский губернатор с самолета оценил масштаб степных пожаров

Последствия степных пожаров в регионе. Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 2 сентября провел выездное совещание с начальником регионального ГУ МЧС России Николаем Любавиным. Они облетели на самолете наиболее пожароопасные территории. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, участники выездного рабочего совещания с воздуха оценили обстановку на территории Городищенского, Иловлинского, Калачевского районов и Волгограда.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, полиции, добровольцев противопожарная ситуация находится под контролем. По каждому случаю пожаров, возгораний проводится проверка, будут сделаны выводы и приняты решения, - отметил Андрей Бочаров.

В Волгоградской области до конца года откроют 8 пожарных частей, общее их число вырастет до 120.

Напомним, в конце прошлой недели крупный природный пожар вспыхнул в Иловлинском районе. Огонь угрожал детскому лагерю «Лазурный», который пришлось эвакуировать. Во время тушения погиб начальник ГО и ЧС района Александр Переярин, еще 3 человека получили ожоги. А в Волжском в прошлое воскресенье дотла сгорел крупный рынок «Людмила».