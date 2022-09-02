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Общество2 сентября 2022 8:27

Под Волгоградом простились с 20-летним десантником, погибшим в спецоперации на Украине

Хоронить мальчишку буду в Воронежской области
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Похороны ИЛьи пройдут в Воронежской области. Фото: соцсети

Похороны ИЛьи пройдут в Воронежской области. Фото: соцсети

В Доме культуры Светлого Яра Волгоградской области 2 сентября простились с 20-летним Ильей Соломахиным. Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи на территории Украины. На церемонию пришли родные, друзья, сотрудники из местной администрации. Звучало очень много искренних слов в память о земляке.

- Илья окончил местную школу, отлично учился в Железнодорожном технику, после которого отправился служить, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Светлого Яра.

Во время службы подписал контракт, он был десантником. Волгоградец отправился участвовать в спецоперации на Украине.

После прощание родные отправились в город Борисоглебск Воронежской области, где Илью и похоронят. Его родители оттуда родом.