Под Волгоградом простились с 20-летним десантником, погибшим в спецоперации на Украине

Похороны ИЛьи пройдут в Воронежской области. Фото: соцсети

В Доме культуры Светлого Яра Волгоградской области 2 сентября простились с 20-летним Ильей Соломахиным. Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи на территории Украины. На церемонию пришли родные, друзья, сотрудники из местной администрации. Звучало очень много искренних слов в память о земляке.

- Илья окончил местную школу, отлично учился в Железнодорожном технику, после которого отправился служить, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Светлого Яра.

Во время службы подписал контракт, он был десантником. Волгоградец отправился участвовать в спецоперации на Украине.

После прощание родные отправились в город Борисоглебск Воронежской области, где Илью и похоронят. Его родители оттуда родом.