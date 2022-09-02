В Волгограде на путепроводе на Третьей Продольной уложили защитный слой асфальта

Подрядчик реконструирует путепровод в рамках нацпроекта Фото: Екатерина СИМОХИНА

На 8-м путепроводе на Третьей Продольной в Дзержинском районе Волгограда уложили защитный слой асфальта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, общая площадь покрытияпревысила 3,6 тысяч квадратных метров. но впереди еще много работы.

Масштабную реконструкцию моста закончат только в 2024 году. Это большой и сложный объект, ремонт которого требует комплексного подхода. За десятилетия эксплуатации обветшали несущие конструкции. Их укреплением и занимаются рабочие.

- Следующим этапом реконструкции объекта станет укладка гидроизоляции и формирование двухслойного асфальтобетонного покрытия автодороги. На мостовом сооружении предусмотрены также установка новых перильных ограждений и модернизация линий освещения, - уточнили в администрации.

С начала работ на путепроводе ограничили движение, перекрыв половину моста. Как только обновят проезжую часть, а это случится к концу года, движение обещают открыть.