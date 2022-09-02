Скончалась старейшая актриса Волгоградского молодежного театра Зоя Соколова

Фото: Волгоградский молодежный театр

В Волгограде на 85-м году жизни скончалась актриса Зоя Соколова. Печальную новость сообщили в Волгоградском молодежном театре, где она играла последние годы. В прошлом театральном сезоне старейшая актриса «молодежки» исполняла роли Марели в спектакле «Мой век», Ксении Ложкиной в «Синем платочке» и Бабушки в «Снежной королеве».

Зоя Соколова родилась в Волгограде. Она закончила студию при Драматическом театре имени Максима Горького. Актриса работала в Волгоградском драмтеатре и Волгоградском ТЮЗе. В 2019 году Зоя Соколова стала лауреатом премии города-героя Волгограда в области литературы и искусства.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Зои Владимировны.