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Общество2 сентября 2022 7:51

Скончалась старейшая актриса Волгоградского молодежного театра Зоя Соколова

Ей было 84 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградский молодежный театр

Фото: Волгоградский молодежный театр

В Волгограде на 85-м году жизни скончалась актриса Зоя Соколова. Печальную новость сообщили в Волгоградском молодежном театре, где она играла последние годы. В прошлом театральном сезоне старейшая актриса «молодежки» исполняла роли Марели в спектакле «Мой век», Ксении Ложкиной в «Синем платочке» и Бабушки в «Снежной королеве».

Зоя Соколова родилась в Волгограде. Она закончила студию при Драматическом театре имени Максима Горького. Актриса работала в Волгоградском драмтеатре и Волгоградском ТЮЗе. В 2019 году Зоя Соколова стала лауреатом премии города-героя Волгограда в области литературы и искусства.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Зои Владимировны.