В многоэтажки в центре Волгограда вернули свет после ЧП на трансформаторной подстанции

Электроснабжение домов в центре Волгограда восстановлено. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде во все многоэтажки в центре Волгограда, которые 1 сентября остались без электричества из-за ЧП на трансформаторной подстанции, вернулся свет. Технологическое нарушение устранено, энергоснабжающая организация подключила всех потребителей по основной схеме. На самой подстанции продолжаются профилактические работы, которые уже не влияют на электроснабжение домов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании Россети - Юг.

Напомним, вечер 1 сентября без света пришлось провести жителям домов №10, 12, 14 по улице Двинской и 9, 11, 13 и 7б на Ткачева. Перед этим очевидцы слышали похожие на взрывы звуки и видели дым из трансформаторной будки. Энергетики пояснили, что произошло технологическое нарушение и оперативно, еще до полуночи подключили все дома.