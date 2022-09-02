В Городище 64-летний мужчина замертво упал посреди улицы

Выясняется причина смерти мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы разбираются в обстоятельствах внезапной гибели 64-летнего мужчины их Городища. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, пенсионер скоропостижно умер во дворе собственного дома на глазах у соседей.

Трагедия развернулась в многоэтажки №1 на улице Спортивной. Мужчина проживал в этом доме, его хорошо знали. Он вышел на улицу подышать свежим воздухом и упал. Соседи пытались помочь ему, вызвали скорую, однако приехавшие медики констатировали смерть.

- Организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена точная причина смерти мужчины, - добавили в следкоме.