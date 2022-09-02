Волгоградцам запретили отдыхать в лесах до конца сентября

В Волгоградской области леса нельзя посещать до конца сентября Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградскую область пришла календарная осень, но погода пока сохраняется летняя. Из-за высокой опасности возникновения пожаров в регионе продлили ограничения на посещение лесов. Запрет действует до 22 сентября. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

- Ограничение действует в регионе с 10 июня и призвано обеспечить пожарную безопасность на территории лесов, - добавили в профильном комитете региона.

В лесных массивах продолжаются профилактические мероприятия. Специалисты отслеживают ситуацию с пожарами при помощи дистанционной системы мониторинга. Она анализирует картографические, космические и метеорологические данные. Проводится патрулирование в лесах, в этом сезоне инспекторами было выявлено 141 нарушение запрета на посещение зеленных массивов.