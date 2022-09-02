Под Волгоградом на берегу пруда нашли тело пропавшего мужчины

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Городищенского МРсО организовали проверку по факту гибели 40-летнего жителя Волгоградской области. 1 сентября его тело на берегу пруда Сухая Мечетка нашел случайный прохожий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, 30 августа погибший вместе с компанией уехал отдыхать к водоему недалеко от поселка Орловка. Все вернулись домой, а он нет.

Первой тревогу забила сожительница. Очевидцы рассказали, что ее возлюбленный ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Искать его тогда не стали. Женщина написала заявление в полицию. И вот спустя пару суток мужчину нашли, правда, мертвым.

- Тело без телесных повреждений и признаков криминального характера смерти, организована проверка, - уточнили в следкоме.