В Волжском 1 сентября сбили школьницу на самокате

В Краснооктябрьском районе девочка перебегала дорогу недалеко от пешеходного перехода. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в Волжском около восьми часов вечера 1 сентября. 58-летний водитель на легковушке ехал между кварталами по улице Энгельса. В сумерках он не заметил 11-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате. Ребенка сбили. На место вызвали полицию и «скорую». Девочку доставили в больницу.

Еще один ребенок оказался под наблюдением медиков в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там 51-летний автомобилист на «Рено» сбил 9-летнюю девочку. Она выбежала из-за припаркованного авто на улицу Хользунова недалеко от пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован.

Родителей еще раз просят напомнить детям о правилах дорожного движения. А водителям следует быть внимательней. После летних каникул детвора забывает все, чему их учили до этого, в том числе, как нужно вести себя на дороге.