В Волгоградской области подешевели овощи и молочные продукты

Овощи дешевеют в Волгоградской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области за последнюю неделю ряд продуктов стали выгоднее, причем дешевели не только овощи, но и другие товары. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 23 по 29 августа снизилась стоимость на 1,25% на куры, на 3,12% - на детские мясные консервы, на 1,15% - на сливочное масло, на 1,17% - на подсолнечное масло, на 1,26% - на пастеризованное молоко, на 1,85% - на творог, на 1,82% - на детские молочные смеси. Конфеты упали в цене на 4,79%, мука – на 2,11%, яблоки – на 5,84%. Среди овощей на 5,52% снизилась стоимость на репчатый лук, на 6,39% - на морковь, на 11,61% - на помидоры.

Многие продукты за неделю наоборот стали дороже. Свинина выросла в цене на 2,72%, килограмм в среднем обходится в 314,27 рубля, баранина – на 2,22%, килограмм стоит 523,6 рубля. Ценники на сосиски поднялись на 1,69%, на полукапченую колбасу – на 2,19%, на вареную колбасу – на 1,63%. Овощные детские консервы подорожали на 2,55%, фруктовые – на 4,07. Бананы выросли в цене на 1,6%.