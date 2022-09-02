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Спорт2 сентября 2022 6:55

У ДК в поселке Горьковский в Волгограде строят спортплощадку

Там будут современное покрытие и оборудование
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

С приходом осени в поселке Горьковский в Советском районе Волгограда у ДК начали строить современную спортивную площадку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, работы выполняет компания «Спортстройсервис». Времени не так много – нужно уложиться до конца текущего года.

Подрядчик уже готовит основание для будущей спортивной зоны с помощью песка, щебня и геотекстильного полотна. Параллельно специалисты устанавливают бортовой камень. Когда все будет готово, площадку оборудуют качественным травмобезопасным покрытием и освещением. На спортплощадке можно будет заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом. Предусмотрен воркаут-сектор и тренажеры.

На прилегающей территории появится плитка и газон. А чтобы никто не портил новое оборудование, установят камеры наблюдения.