У ДК в поселке Горьковский в Волгограде строят спортплощадку

Фото: пресс-служба мэрии.

С приходом осени в поселке Горьковский в Советском районе Волгограда у ДК начали строить современную спортивную площадку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, работы выполняет компания «Спортстройсервис». Времени не так много – нужно уложиться до конца текущего года.

Подрядчик уже готовит основание для будущей спортивной зоны с помощью песка, щебня и геотекстильного полотна. Параллельно специалисты устанавливают бортовой камень. Когда все будет готово, площадку оборудуют качественным травмобезопасным покрытием и освещением. На спортплощадке можно будет заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом. Предусмотрен воркаут-сектор и тренажеры.

На прилегающей территории появится плитка и газон. А чтобы никто не портил новое оборудование, установят камеры наблюдения.