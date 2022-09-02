На выезде из Волгограда в сторону Волжского сделают круговое движение

На пересечении улицы Николая Отрады с улицей Героев Тулы и дорогой на ГЭС появится круговое движение. Фото: администрация Волгоградской области.

Администрация Волгограда объявила аукцион и ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию по ремонту дороги на выезде из Волгограда в Волжский. Помимо того, что здесь капитально отремонтируют проезжую часть, городские власти намерены поменять схему движения на этой дороге. В 2023 году здесь появится круговое движение на пересечении дороги из Волгограда в Волжский с улицами Николая Отрада и Героев Тулы. На проект мэрия готова потратить 3 миллиона 700 тысяч рублей, это субсидия городу из областного бюджета.

Заявки принимают до 7 сентября, 9-го город подведет итоги. А к ремонту дороги и устройству кольца хотят приступить в 2023 году. По словам заказчика, главная цель этих преобразований – повысить безопасность дорожного движения на этом участке, упорядочить потоки и улучшить пропускную способность магистрали.

В проекте нужно предусмотреть ремонт дороги от улицы Николая Отрады до городской черты, устройство примыканий к дороге на Волжский и к улице Героев Тулы. Протяженность ремонтируемого участка – 1205 м. Здесь 4 полосы движения, расчетная скорость – 60 км/ч. В проекте должны появиться полоса торможения, места для установки П-образных опор, светофора, остановки общественного транспорта в сторону Волжского и то же самое в направлении улицы Героев Тулы. Подрядчики должны разработать проект организации дорожного движения на этом участке.