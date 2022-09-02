Под Волгоградом участников массовой драки из-за дорожного конфликта приговорили к арестам и штрафам

ПОд суд пошли пять участников конфликта. Фото: кадр с виде Алексея Ульянова

Калачевский районный и мировой суды вынесли решение по пяти участникам массовой драки в селе Мариновка Волгоградской области. На них возбудили административные дела за незаконное приобретение и хранение оружия, за стрельбу в общественном месте, за передачу оружия, за неподчинение должностному лицу, за участие во встрече между курдами и армянами «по урегулированию возникшего между ними конфликта», которая создавал помехи движению.

Всего судили пять человек. В зависимости от того, что им вменялось, суд вынес и решение. 40-летнего Андрея Проскуринова наказали штрафов 40 тысяч, конфискацией оружия и арестом на 7 суток. 46-летний Бениамин Топакян наказан штрафом 5 тысяч, конфискацией оружия и арестом на 15 суток, 49-летний Артак Киракосян ответит за участие в драке арестом на 16 суток. 50-летнего Эдуарда Арутюняна приговорили к 16 суткам ареста. 45-летнего Карена Топакяна суд приговорил к 15 суткам ареста и штрафу в 5 тысяч.

Напомним, все началось с дорожного конфликта 28 августа. Две машины не поделили дорогу на реверсивном участке, водители назначили «стрелку» на которую пришли десятки друзей, родственников и просто тех, кто любит помахать кулаками в драке.

Встреча не получилась мирной. Началась стрельба. Участвовали в конфликте русские, курды и армяне. Многие находились в состоянии наркотического опьянения. Но от медосвидетельствования они отказались. Четыре человека получили травмы.