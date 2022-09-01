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Общество1 сентября 2022 14:58

В Волгоградской области чиновники выплатят компенсацию покусанному бездомной собакой ребенку

У мальчика после нападения собаки нарушились сон и речь
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суд обязал чиновников выплатить компенсацию семье покусанного ребенка

Суд обязал чиновников выплатить компенсацию семье покусанного ребенка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Дубовки обратилась в прокуратуру после нападения на ее сына бездомной собаки. Возле их дома бродячий пес покусал 11-летнего мальчика, у которого кроме укушенной раны были ссадины левого плеча и предплечья. Также ребенок испытал нравственные страдания, у него появилось чувство испуга, нарушились сон и речь. Администрация Дубовского района не приняла меры для надлежащего отлова бродячих животных, тогда прокурор обратился в суд для компенсации морального вреда мальчику. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Дубовский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Чиновников обязали выплатить семье покусанного собакой ребенка 80 тысяч рублей.

- По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - отметили в прокуратуре.