В Волгоградской области чиновники выплатят компенсацию покусанному бездомной собакой ребенку

Суд обязал чиновников выплатить компенсацию семье покусанного ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Дубовки обратилась в прокуратуру после нападения на ее сына бездомной собаки. Возле их дома бродячий пес покусал 11-летнего мальчика, у которого кроме укушенной раны были ссадины левого плеча и предплечья. Также ребенок испытал нравственные страдания, у него появилось чувство испуга, нарушились сон и речь. Администрация Дубовского района не приняла меры для надлежащего отлова бродячих животных, тогда прокурор обратился в суд для компенсации морального вреда мальчику. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Дубовский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Чиновников обязали выплатить семье покусанного собакой ребенка 80 тысяч рублей.

- По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - отметили в прокуратуре.