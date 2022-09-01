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Недвижимость1 сентября 2022 14:47

В Волгограде в пятницу электричества не будет в одном районе

Сколько времени волгоградцы будут сидеть без света, не уточняется
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Электричество в пятницу частично отключат в Красноармейском районе

Электричество в пятницу частично отключат в Красноармейском районе

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде отключения электричества в пятницу будут малочисленными. Без света останутся жители домов одного района. Электроприборами они не смогут воспользоваться с утра, а вот когда возобновится электроснабжение, не уточняется. Зависит это насколько быстро электрики проведут запланированный ремонт и профилактику оборудования. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 1 сентября электричество временно отключат в Красноармейском районе.

С 9.00 обесточены будут дома по бульвару Энгельса, 22, 24, 26, 28 и по проспекту Героев Сталинграда, 50, 52, 54.