В Волгограде 4 школьника потеряли сознание на торжественной линейке 1 сентября

Бригады скорой помощи приезжали в волгоградские школы 1 сентября из-за плохого самочувствия учеников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде и области День знаний выдался как никогда жарким. 1 сентября температура воздуха поднялась выше +30 градусов. От такой погоды и переизбытка эмоций некоторые волгоградские школьники на линейках падали в обморок. Пришлось даже вызывать скорую. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, медики оказывали помощь трем потерявшим сознание учащимся 2012 и 2014 годов рождения.

- Прибывшими медиками помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, - отметили в региональном комитете здравоохранения.

Очевидцы сообщали, что 1 сентября школьникам становилось плохо во время линеек в Волгограде и Краснослободске. Школьников приходилось отводить в тенек и для создания хоть какой-то свежести махать тетрадками или платками.

Отметим, 1 сентября 2022 года стал не самым жарким в Волгоградской области. За 57-летнюю историю наблюдений самое серьезное пекло было в 2006 году, когда в День знаний школьники пошли на линейки при +38 градусах. А в 1961 году в этот день было всего +5 градусов, сообщили в «Яндексе».