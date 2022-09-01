В школе под Волгоградом увековечили память погибшего на Украине капитана Романа Николенко Фото: Юлия Данильченко

Сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке в школе №3 в городе Ленинск открыли мемориальную доску в честь гвардии капитана Романа Николенко. Военнослужащий героически погиб в ходе СВО на Украине. Он вытаскивал раненых товарищей из-под обстрела, когда получил смертельное ранение. Ему посмертно вручили орден Мужества.

Как сообщает сайтvolgograd.kp.ru, родители Романа – военные. Папа десантник, а мама медсестра. Как только началась спецоперация, военнослужащий поехал на фронт.

Первые дни СВО были очень сложными. Роман выносил раненых товарищей из-под обстрела, когда сам получил множественные осколочные ранения. Целый месяц врачи боролись за жизнь капитана, но, к сожалению, он скончался.

Сегодня земляки увековечили память о Романе на мемориале в школе, где он учился. Одноклассники и друзья говорят о нем как о добром, смелом человеке, который храбро защищал Отечество.

– Конечно, он мог не быть на передовой, а лечить раненых в тылу, но не в характере сына искать обходные пути в службе, – сказал отец героя.