На международных выставках представят технологию утилизации свалочного биогаза в Волгоградской области

Применяемая технология позволяет обеспечивать чистоту воздуха в регионе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве с 13 по 15 сентября пройдут две международные выставки «EcwaExpo» и «WasteEcoExpo». На форумах будут представлены технологии и оборудование в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с отходами для ЖКХ и промышленных предприятий. Некоторые проекты с успехом применяются в регионах. Среди них – технология утилизации сволочного биогаза, которая используется в Волгоградской области.

Проект был разработан компанией «Экомтех» и реализован во время реконструкции полигона в Волгоградской области, рассказали сайту volgograd.kp.ru в АНО «Национальные приоритеты». Теперь территория для размещения отходов представляет собой современное природоохранное сооружение. Разработка «Экомтеха» позволяет обеспечивать чистоту воздуха, предотвратить загрязнение грунтовых вод и получить дополнительный источник энергии для местных целей.