В Волгограде браконьерам смягчили наказание после публичных извинений

Судья оштрафовал браконьеров. Фото: Инна БУЛАТОВА

Двум жителям из Волгограда пришлось принести публичные извинения за ведро рыбы, которое они выловили незаконно. Искреннее раскаяние за браконьерство побудило служителя Фемиды прекратить уголовное преследование и наказать любителей подводной рыбалки штрафом.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда ТЗР, на Козлова и Патрушева возбудили уголовное дело после того, как браконьеров задержали в акватории Волги вблизи поселка Нижний Тракторный прямо во время подводной охоты. Стражи порядка насчитали 8 сазанов и 6 судаков. А это 256 УК РФ («незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Ранее Козлова и Патрушева не привлекали за нарушение закона. В ходе следствия мужчины очень хотели извиниться, что и сделали с помощью одного из волгоградских СМИ. Вдобавок оплатили ущерб, нанесенный природе – 54 460 рублей. Судья учел это и закрыл уголовное дело. Вместо этого рыбаков оштрафовали на 43 тысячи рублей (20 и 23 тысячи).