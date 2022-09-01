В Волгограде пропал сын бывшего футболиста «Ротора»

Олег Васяев слева. Фото из личного архива семьи Васяевых.

Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшего Олега Васяева - сына бывшего футболиста «Ротора» Владимира Васяева. 34-летний мужчина ушел из дома вечером 31 августа в Красноармейском районе и с тех пор не вернулся. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru спортивный журналист Глеб Урьев, Олега Васяева дважды видели в центре Волгограда ночью 1 сентября.

- Он был обнаружен ночью на 7-й Гвардейской, потом на остановке «Волгоград Арена». Камеры наблюдения показали, что он через Мамаев курган в шестом часу утра 1 сентября направился в сторону Второй продольной, после чего бесследно исчез, - сообщил Глеб Урьев.

Сообщается, что у Олега Васяева родовая травма головы. Его рост 170 сантиметров, телосложение мужчины плотное, волосы короткие. Он ушел из дома в темных шортах и белой майке с рисунком без рукавов, с собой у него была барсетка. Ранее волгоградец уже несколько раз бесследно исчезал, но его находили.

- Кто встретит Олега, сообщите по телефону 93-75-44 - это дежурная часть, Владимиру Васяеву 8-917-725-58-35 или его бывшей супруге Елене 8-988-010-29-32, - добавил Глеб Урьев.

Отметим, Владимир Васяев провел за «Ротор» в 70-80-х годах прошлого века более четырехсот матчей, являясь одним из рекордсменов клуба по этому показателю.