В Волгограде мужчина кухонным ножом убил своего соседа по общежитию

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде возбудили уголовное дело на 48-летнего мужчину, который подозревается в убийстве. Вечером 31 августа на кухне в общежитии на улице Жолудева в Тракторозаводском районе у волгоградца произошел конфликт с 52-летним соседом, которому он нанес не менее трех ударов кухонным ножом в грудь и голову. Другие жильцы общежития услышали крики и вызвали полицию и скорую помощь. Однако 52-летний мужчина от ранений скончался в больнице. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.