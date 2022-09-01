В волгоградских больницах пациентов с пневмониями стало меньше, но они есть

Омикрон реже вызывает пневмонию, но пациенты с поражениями легких все равно есть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области стремительно растет. За сутки – более 740 новых случаев заражения. Десятую часть пациентов пришлось госпитализировать, остальных лечат дома. Особенность штамма, который крайне заразен, в том, что он менее опасен и в основном поражает верхние дыхательные пути.

- Как показывает статистика, на сегодняшний день заболевание коронавирусной инфекцией протекает без значительных легочных осложнений в виде пневмонии: пациентов с подобными осложнениями в настоящее время меньше, чем в аналогичный период прошлого года, - рассказала volgograd.kp.ru главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.