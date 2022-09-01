Волгоградский инфекционист назвала новые симптомы коронавируса в 2022 году

При первых же симптомах следует обратиться к врачу и сдать анализы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус постоянно меняется, он становится менее опасным, но более заразным. Омикрон в основном поражает верхние дыхательные пути, в отличие от первых штаммов, которые «били» по легким. Эксперты рассказали сайту volgograd.kp.ru о симптомах коронавируса в 2022 году.

- Мы наблюдаем прогрессирующий рост заболеваемости. И не только в нашем регионе или стране. Это происходит во всех странах. За три недели в мире плюс 8 миллионов случаев. Мы, к сожалению, не отстаем, - говорит доктор медицинских наук, профессор, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

С каждой новой волной симптоматика ковида немного меняется. Так, уже реже встречается потеря обоняния и вкуса, по которым раньше многие ориентировались. Вирус стал хитрее. Но остались основные симптомы, на которые стоит сразу же обращать внимание.

- У инфицированных пациентов сохраняются характерные для COVID-19 симптомы: повышение температуры тела до 38 - 39 градусов, озноб, общая слабость и мышечные боли, - говорит главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.

Ввиду того, что коронавирус постоянно мутирует, возможны и другие симптомы: боли в горле в течение нескольких ней, диарея, боли в животе. Последний вариант мутации вызывает ОРВИ-подобные симптомы.