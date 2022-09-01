ФСБ напомнила волгоградцам о тюремных сроках за телефонный терроризм

Волгоградская ФСБ напомнила об ответственности за телефонный терроризм Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде практически каждый день случаются экстренные эвакуации учреждений и организаций. Они получают анонимные сообщения о минировании, которые после проверок оказываются ложными. Управление ФСБ России по Волгоградской области 1 сентября напомнило об уголовной ответственности за телефонный терроризм.

- Основанием для уголовного преследования служит заведомо ложная информация о готовящемся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления других общественно опасных последствий, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве, которое было сделано из хулиганских побуждений, грозит тюремный срок до трех лет. На 5 лет можно оказаться за решеткой, если телефонный терроризм направлен на объекты социальной инфраструктуры или повлек причинение ущерба на сумму свыше миллиона рублей. Нарушение работы органов власти из-за ложного сообщения о теракте грозит виновному 10-летним тюремным сроком. Также предусматривается возмещение с телефонных террористов расходов, которые понесло государство во время проверок тревожных сообщений.