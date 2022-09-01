В Волгограде на видео попал момент массового ДТП с перевернувшейся иномаркой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 1 сентября в Дзержинском районе произошла массовая авария. В 11.50 на проспекте Жукова 60-летний водитель за рулем «Renault Duster» не справился с управлением и врезался напротив дома №163 в стоящий впереди «Renault Logan», который отбросило в «Volkswagen Jetta». От удара «Duster» перевернулся на проезжей части. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

- В связи с оформлением материалов ДТП на проспекте Жукова отмечается снижение скорости движения транспортного потока, - отметили в региональной полиции.

Движение по дороге затруднено по направлению из центра города в сторону улицы Землячки. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скорость и не ехать по полосе для общественного транспорта.