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Общество1 сентября 2022 10:43

Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушения прав сироты в Волгограде

19-летней девушке не выдают положенное по закону жилье
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушения прав сироты в Волгограде. Следователи проводят проверку. 19-летняя сирота по закону должна получить жилье из специализированного жилищного фонда. Однако его девушке не выдали, хотя у нее есть вступившее в силу решение суда по этому вопросу.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ситуации, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В центральном аппарате ведомства ход поручения находится на контроле.