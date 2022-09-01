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Экономика1 сентября 2022 10:06

Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области изменились на копейку

Дизель подорожал, бензин подешевел
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Цены на некоторые виды топлива за неделю изменились минимально

Цены на некоторые виды топлива за неделю изменились минимально

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области цены на автозаправках за неделю изменились минимально. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат, с 22 по 28 августа на одну копейку в регионе подорожало дизельное топливо, литр которого в среднем теперь обходится в 52,95 рубля. А бензин АИ-92 наоборот стал дешевле на одну копейку – 47,95 рубля за литр.

Остальные марки бензина за неделю на АЗС в цене не поменялись. АИ-95 по-прежнему в среднем стоит 53,24 рубля, АИ-98 – 58,28 рубля.