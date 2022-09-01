Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области изменились на копейку

Цены на некоторые виды топлива за неделю изменились минимально Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области цены на автозаправках за неделю изменились минимально. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат, с 22 по 28 августа на одну копейку в регионе подорожало дизельное топливо, литр которого в среднем теперь обходится в 52,95 рубля. А бензин АИ-92 наоборот стал дешевле на одну копейку – 47,95 рубля за литр.

Остальные марки бензина за неделю на АЗС в цене не поменялись. АИ-95 по-прежнему в среднем стоит 53,24 рубля, АИ-98 – 58,28 рубля.