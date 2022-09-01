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Происшествия1 сентября 2022 9:29

В Волгограде наркоман ударил ножом сотрудника ЧОПа

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Подозреваемый нанес 2 удара ножом в грудь сотрудника ЧОПа

Подозреваемый нанес 2 удара ножом в грудь сотрудника ЧОПа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет в Волгограде возбудил уголовное дело на 19-летнего парня, который подозревается в покушении на убийство. В ночь с 30 на 31 августа сотрудник частного охранного предприятия прибыл на вызов к зданию банка по адресу проспект Героев Сталинграда, 50а в Красноармейском районе. Там был 19-летний волгоградец, который по предварительным данным находился в состоянии наркотического опьянения. Он напал на сотрудника ЧОПа и дважды ударил его ножом в область груди. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

К счастью, раненный не погиб. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.