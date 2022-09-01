В Волгоградской области в первый день осени взрывной рост заболеваемости COVID-19

В ковидные стационары за сутки госпитализировали 72 пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области в первый день осени зафиксировали резкий рост заболеваемости коронаврусом. За сутки число новых случаев COVID-19 выросло на 32,4%. 1 сентября ковид подтвердился у 748 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Это рекордные цифры заболеваемости за последние полгода.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Госпитализировали за сутки в ковидные стационары 72 пациентов. К счастью, в течение четырех дней в регионе не фиксируются летальные исходы от коронавируса. Выздоровели 1 сентября от коронавируса 637 волгоградцев.

За всю пандемию COVID-19 подхватили, по официальным данным, 236 719 жителей Волгоградской области, выздоровели 220 870 пациентов. Скончался от коронавируса 6 901 человек.