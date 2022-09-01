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Происшествия1 сентября 2022 7:55

В Волгограде из-за ветеринара-взяточника в магазинах продавали сомнительные куриные яйца

Суд отправил его в колонию и наказал многомиллионным штрафом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В торговые сети попадали непроверенные ветеринарами яйца

В торговые сети попадали непроверенные ветеринарами яйца

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дзержинском районном суде Волгограда вынесли приговор ветеринарном врачу, которого поймали на систематическом получении взяток. С марта 2017 года по февраль 2020-го он получил незаконное вознаграждение на сумму, превышающую 1 миллион 900 тысяч рублей. За взятки он не проводил проверки куриных яиц, которые поставляли в торговые сети. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в райсуде.

Ветеринар во время судебного заседания вину не признал, заявив, что стал жертвой сговора третьих лиц. Добытые следственными органами доказательства убедили суд в виновности мужчины. Его наказали лишением свободы сроком на 9 лет и штрафом в доход государства на сумму 8 миллионов рублей. Взяточника взяли под стражу 31 августа в зале суда в День ветеринарного работника России. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.