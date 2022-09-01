В Волгоградской области за парты сели 27,5 тысячи первоклассников

В школу пошли 27,5 тысячи волгоградских первоклассников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У школьников закончились каникулы. 1 сентября волгоградские ученики нарядными и с букетами цветов для педагогов отправились на торжественные линейки, которые проходят в очном формате. Сегодня Первый звонок прозвучал для 27,5 тысячи первоклассников в Волгоградской области. Всего в новом учебном году в волгоградских школах будут обучаться 264 тысячи ребят, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- С 1 сентября в начале каждой учебной недели во всех школах региона будет проходить церемония поднятия государственного флага под гимн России. Такая традиция существует давно, и теперь она выстраивается в единую систему, дополняя работу по патриотическому воспитанию, которая ведется в каждой школе региона и страны, - отметили в облкомобразования.

Сегодня волгоградские ученики впервые пошли в новое здание школы №117 в Красноармейском районе, которое открылось после строительства. Также в Волжском сегодня открыл свои двери обновленный корпус для начальных классов школы №19.

С 1 сентября в детские сады региона пошли 100 тысяч ребят и девчат. В вузы и колледжи отправились на учебу 120 тысяч студентов.