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Общество1 сентября 2022 7:05

МЧС предупреждает волгоградцев о ливнях, грозах и шквалистом ветре

Такая погода в регионе сохранится до утра 2 сентября
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Дождь собьет жару в Волгограде.

Дождь собьет жару в Волгограде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

1 и 2 сентября в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды и целый комплекс неблагоприятных явлений. ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало предупреждение для жителей региона: на нас надвигается грозовой фронт, ливни и шквалистый ветер. При усилении его порывы будут достигать 20-25 м/с.

В отдельных районах области дожди уже сбили температуру до +20. В Волгограде пока стоит жара, дожди обещают вечером 1 сентября. К пятнице температура воздуха в областном центре опустится на 10 градусов: 2 сентября синоптики обещают максимум +26. Ночью температура опустится до +17.