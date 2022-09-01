МЧС предупреждает волгоградцев о ливнях, грозах и шквалистом ветре

Дождь собьет жару в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

1 и 2 сентября в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды и целый комплекс неблагоприятных явлений. ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало предупреждение для жителей региона: на нас надвигается грозовой фронт, ливни и шквалистый ветер. При усилении его порывы будут достигать 20-25 м/с.

В отдельных районах области дожди уже сбили температуру до +20. В Волгограде пока стоит жара, дожди обещают вечером 1 сентября. К пятнице температура воздуха в областном центре опустится на 10 градусов: 2 сентября синоптики обещают максимум +26. Ночью температура опустится до +17.