В Волгограде нашли бесследно ушедшего из больницы пенсионера

Фото: Архив поискового отряда "Юг-Спас Волгоград"

В Волгограде завершились поиски Курмантая Топалова. 68-летний мужчина 30 августа самовольно покинул больницу, в которой проходил лечение, и пропал. Волонтеры организовали поиск пенсионера. Спустя сутки они дали результат. Жителя региона нашли живым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «Юг-Спас Волгоград». Пенсионер был найден горожанами, которые узнали пропавшего благодаря расклеенным листовкам-ориентировкам. Волонтеры-поисковики поблагодарили неравнодушных жителей Волгограда за помощь.

Отметим, после исчезновения Курмантая Топалова добровольцы сразу же бросились на поиски. Мужчина приехал на лечение из области и не знает города. Также у него серьезные проблемы со здоровьем.