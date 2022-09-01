Волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе

Волгоградец устроил дебош в троллейбусе Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности жителя Волгограда за мелкое хулиганство. 30 августа мужчина в троллейбусе №15а устроил скандал. Он громко ругался матом, на замечания пассажиров не обращал внимания и даже пытался начать драку. Очевидцам пришлось вызвать полицию, которая задержала дебошира и составила на него протокол. На суде мужчина признал вину и раскаялся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в райсуде города.

Суд с учетом личности хулигана и обстоятельств случившегося наказал его административным арестом на одни сутки. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению.