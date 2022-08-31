26 волгоградцев пострадали от укусов пауков-каракуртов в этом сезоне

В центр острых отравлений 25-й больницы за сезон обратились 40 покусанных пауками волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области заканчивается календарное лето, и медики подводят некоторые итоги. К сожалению, не все волгоградцы могут похвастаться безоблачными каникулами – кому-то пришлось пережить неприятную встречу с пауками и полежать в больнице. За весну-лето этого года, по данным центра острых отравлений БСМП №25 Волгограда, к врачам центра обратились 40 покусанных пауками людьми. На 26 из них напали ядовитые каракурты.

7 пострадавших – дети. К счастью, благодаря вовремя оказанной помощи, всех людей удалось спасти, все пациенты выписаны с выздоровлением.

В облздраве говорят, что нападет на жителей региона множество разных пауков, и не все представляют опасность. Укусы одних могут вызвать всего лишь аллергические реакции, другие вызывают тошноту и страшные головные боли. Укусы каракурта ни с чем не перепутать – всего за 20 минут пострадавший человек может лишиться возможности передвигаться, появляется сильное возбуждение и страх смерти, затрудняется дыхание, тоны сердца приглушаются, давление повышается, начинается рвота, может повыситься температура. Через 8-10 часов у больного отмечается одутловатость лица, отек век и проливной пот.

После встречи с каракуртом можно пролежать в больнице от трех до десяти дней, но даже после выписки человек остается нетрудоспособным из-за сильной слабости. Укушенному пауком важно вовремя вызвать скорую и дать антигистаминное средство.