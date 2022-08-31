В Волжском загорелся жилой комплекс премиум-класса

Фото из архива. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Второй за неделю крупный пожар снова перепугал жителей Волжского. Соцсети наполнились кадрами, как на улице Мира полыхает ЖК «Троя». Дым от пожара в высотке премиум-класса распространился на всю округу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные уже все потушили.

По информации пресс-службы ведомства, на балконах 3, 4 и 5 этажей высотки горели домашние вещи. Огонь удалось остановить прежде, чем он сжег квартиры жильцов. Около 18.00 пожар потушили, никто не пострадал.

Напомним, в воскресенье в городе-спутнике случился еще один крупный пожар - полностью выгорел рынок "Людмила". Пожар тушили весь вечер и всю ночь, огонь охватил 17 тысяч квадратных метров площади, уничтожил машины на парковке и квартиру в соседнем доме. Возбуждено уголовное дело.