Над Волгоградом в День города будут летать реактивные самолеты

В Волгограде пройдет чемпионат России по авиационному спорту Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в День города состоится чемпионата России по авиационным гонкам. Над Волгой будут летать реактивные самолеты в дисциплине «Авиагонки — Формула-1». В зрелищных соревнованиях 10 сентября примут участие 10 пилотов-спортсменов, в том числе девушка, из разных регионов страны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

В чемпионате примут участие самолеты с реактивными и поршневыми двигателями, которые способны развивать скорость 600 км/ч и 350 км/ч соответственно. Они будут проходить трассу на низкой высоте – 15-25 метров. Пилотам предстоит облетать воздушные вороты, аэроупругие 3D-конструкции, которые будут установлены на баржах и косах в Волге.

Соревновательные полеты состоятся 10 сентября с 14.00 до 16.00. Их можно будет посмотреть с нижней террасы Центральной набережной. В этот же день с 17.00 до 18.00 пройдут демонстрационные полеты. 11 сентября с 12:00 до 13:00 свой пилотаж покажут участники проекта «Русские авиационные гонки» на реактивных и поршневых самолетах.

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