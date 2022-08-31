В Волгограде в первый день осени без электричества останутся 3 района

1 сентября в Волгограде электричество отключат в трех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В первый день осени некоторым волгоградцам придется вынужденно отказаться от использования электроприборов. В ряде домов пройдут отключения электричества из-за ремонта и профилактики оборудования. Света частично не будет в трех районах Волгограда в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 1 сентября электроснабжения временно не будет в Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Двинской, 12, 14. В Советском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Садовую, 215-287, 220, 224, 228-274, 253а, 275а, 275б, 277а, 278, 280, 282. В Кировском районе без электричества с 9.00 до 17.00 останутся ул. Перещепинская, 5-13, ул. Внуковская, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровская, 1-7, 2-14, ул. Нижнеднепровская, 1-7, 4-12, ул. Каунасская, 4-10, 21-29, ул. Клайпедская, 14-18, 25-29.