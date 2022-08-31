Волгоградские учителя поддержали запрет телефонов на уроках, а родители выступили против

Волгоградские учителя поддержали запрет телефонов на уроках, а родители нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минпросвещения РФ с 1 сентября запретило использовать мобильные телефона во время школьных уроков. Эксперты SuperJob выяснили, как к этому относятся жители Волгоградской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на исследование, большинство учителей поддержали нововведения, а вот большая часть родителей – нет.

По данным портала SuperJob, 6 из 10 родителей хотели бы, чтобы их дети имели возможность пользоваться сотовыми телефонами во время занятий. Это 57% от всего количества опрошенных. Среди них 39% - отцы, 21-% - мамы.

Напротив, 52% учителей выступили за изменения (63% от числа согласившихся – старшее поколение педагогов). А вот 32% молодых учителей выступили против.

- По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось, - отметили специалисты.