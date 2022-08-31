В Волгограде сироте после решения суда не выдают жилье

СК проводит доследственную проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде Следственный комитет проводит проверку по факту возможного нарушения прав детей-сирот. В областном центре 19-летней сироте полагается по закону жилье, которое она не получила. При этом у девушки есть решение суда, по которому ей обязаны предоставить квадратные метры из специализированного жилищного фонда. Однако жилье она так и не получила.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, проводится доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства в невыдаче жилья сироте и лица, которые допустили нарушение закона.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в следкоме.